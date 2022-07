.

first monday of sawan 2022: कवर्धा में बूढ़ा महादेव मंदिर से भोरमदेव तक पदयात्रा का आयोजन Published on: 8 minutes ago

आज सावन का पहला सोमवार (SAWAN 2022) है. कवर्धा में दो साल बाद बूढ़ा महादेव मंदिर से भोरमदेव तक पदयात्रा का आयोजन किया गया (first monday of sawan 2022) है. दो साल बाल बोलबम यात्रा को लेकर उत्साह (Bolbam in Kawardha padyatra from Budha Mahadev Temple ) है. हर साल की तरह इस साल भी सावन के प्रथम सोमवार को कवर्धा के बूढ़ा महादेव मंदिर से लेकर छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध प्राचीन भोरमदेव शिव मंदिर तक 18 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली (padyatra from Budha Mahadev Temple to Bhoramdev in Kawardha ) जाएगी. जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस पदयात्रा में जिले के तमाम वर्ग के लोगों के साथ ही साथ वरिष्ठ आईएएस कोमल परदेशी, आर संगीता सहित कई बड़े अफसर शामिल होंगे. वर्ष 2008 से यह परंपरा लगातार जारी ( Worship of Lord Shiva in Sawan) है. लेकिन कोरोना के कारण पिछले दो वर्ष में इस पदयात्रा को स्थगित कर दिया गया था. दो वर्ष बाद एक बार फिर पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है. कार्यक्रम की तैयारी पूर्ण कर ली की गई है.18 जुलाई की सुबह 7 बजे कवर्धा के बूढ़ा महादेव मंदिर से प्रारंभ होकर यह यात्रा भोरमदेव पहुंचेगी. कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने बताया कि पदयात्रा को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं के लिए रास्ते मे कई जगहों पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर लगाया गया है.