Lightning havoc in Bhilai: भिलाई में अच्छी बारिश के बाद खेत में लगा रहा था रोपा, बिजली गिरने से मौत Published on: 1 hours ago

Farmer dies due to lightning in Bhilai: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई नगर में लगातार बारिश हो रही है. कई इलाके जलमग्न हो गए हैं. भिलाई के जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र के डांडेसरा गांव में खेत में काम करने के दौरान एक किसान आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया. जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. जेवरा सिरसा चौकी प्रभारी मुकेश शोरी ने बताया " डांडेसरा निवासी 51 साल का राजेन्द्र देशमुख शनिवार दोपहर 12 बजे अपने खेत में रोपा लगा रहा था. तेज बारिश हो रही थी. उसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने से नीचे गिर पड़ा. आसपास के लोगों ने देखा तो उसकी मौत हो गई थी. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. शव का पंचनामा कर आगे की कार्रवाई की गई." मौसम विभाग ने 24 घंटे का ऑरेंज और येलो अलर्ट के साथ आकाशीय बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया था. Lightning havoc in Bhilai