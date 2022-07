.

कोरिया में कर्मचारी संघ का पांच दिवसीय धरना प्रदर्शन समाप्त Published on: 38 minutes ago

कोरिया : छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फाउंडेशन के बैनर तले भारी संख्या में अधिकारी कर्मचारी ने बाइक रैली निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन (Employees union strike ends in Koriya) किया. आपको बता दें कि 25 जुलाई 2022 से चल रहे हैं इस पांच दिवसीय धरना प्रदर्शन का आज समापन कर दिया .इसी तारतम्य में हजारों की संख्या में कर्मचारी अधिकारी वर्ग ने बैकुंठपुर के प्रेमाबाग से बाइक रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और अपना ज्ञापन ( Employees union took out bike rally in Employees union strike ends in Koriya ) दिया. इस संबंध में जब फाउंडेशन के राजेंद्र सिंह जी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि काफी सालों से हम और हमारा परिवार अपने DA की मांग करते आए हैं. सरकार काफी पैसा हर जगह खर्च करती है. केवल कर्मचारी और अधिकारी वर्ग की ओर उसका ध्यान नहीं रहता. इसलिए कर्मचारी और अधिकारी वर्ग ने अपनी कमर कस ली (Employees union in Koriya demonstrated against the government) है.'' इस बाइक रैली में भारी संख्या में महिलाएं शामिल हुई. महिलाओं ने भी जमकर सरकार के विरोध में नारे लगाए और कहा कि ''जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी.तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा. जल्द ही सारे कार्यालयों में स्कूलों में हर विभाग में तालाबंदी होगी हम सड़कों पर होंगे.''