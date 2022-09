.

मरवाही में गजराज का आतंक, केंवची में रौंदी फसल तोड़े घर

गौरेला पेंड्रा मरवाही : मरवाही वन मंडल में एक बार फिर सात हाथियों की आमद हुई (Elephant damaged crops and houses in marwahi) है. जिसमें हाथियों ने गौरेला वन परिक्षेत्र के केंवची इलाके में जमकर उत्पात मचाया है.जहां पर किसानों के फसलों के साथ कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचाया (keochi forest area in marwahi ) है.फिलहाल हाथी आमाडोब गांव के नजदीक जंगल मे आराम कर रहा है.और वन अमला हाथियों की निगरानी कर रहा. हाथियों ने बानघाट इलाके में किसानों की खड़ी फसल को रौंद कर चौपट कर दिया है. वहीं कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचाया है.जहां पर घरों में रखे अनाजों को भी हाथियो के समूह ने चट कर गया है. वहीं मामले की सूचना मिलने पर वन अमला तत्काल मौके पर पहुंच गया. जहां पर वो लगातार हाथियों के दल की निगरानी में जुट गया है तो दूसरी ओर हाथियों के रिहायशी इलाके में आमद की जानकारी मिलते ही ग्रामीण वहां से शासकीय भवनों में पहुंच गए. ताकि कोई अप्रिय घटना न पाए. फिलहाल हाथियों का दल गौरेला के आमाडोब गांव के नजदीक जंगल में मौजूद है.आराम कर रहा है. वहीं वन अधिकारियों की माने तो हाथियों के निगरानी के लिए वन अमला मौके पर मौजूद है. तो वन विभाग की टीम किसानों के फसलों और घरों के नुकसान का आकलन भी कर जल्द से जल्द मुआवजा प्रकरण बनाकर मुआवजा दिलाने की बात कह रही (Gaurela pendra marwahi news ) है.