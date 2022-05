.

इस गांव के उपसरपंच की मनमानी देखकर फटी रह जाएंगी आंखें Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

कोरिया : एक तरफ सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों रुपए का फंड खर्च कर गांव का विकास की मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रही है. वहीं पंचायत जनप्रतिनिधि ही गांव के विकास में बाधक बन रहे हैं. ऐसा ही मामला कोरिया जिले के जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ अन्तर्गत ग्राम पंचायत मनवारी में सामने आया (Arbitrariness of Up Sarpanch in Gram Panchayat Manwari) है. जहां उपसरपंच ने शासकीय सार्वजनिक नहानी घर को तोड़कर अपनी दुकान बना (Deputy Sarpanch arbitrariness in Koriya) डाला. उक्त मामले में मनवारी सरपंच ने बताया उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं है. जब केल्हारी तहसीलदार से पूछा गया तो उन्होंने अब जांच कराकर कार्रवाई की बात कही है. भोली-भाली जनता अपने गांव के विकास के लिए अपना प्रतिनिधि चुनती है पर ये प्रतिनिधि अपने ही विकास में लगे हुए हैं. ऐसे भ्रष्ट उपसरपंच को सबक सिखाने के लिए अब देखना है कि शासन क्या कदम उठाती है या फिर उपसरपंच की मनमानी के आगे घुटने टेक देती है.