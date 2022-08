.

दानी स्कूल की छात्राओं ने हर घर तिरंगा अभियान का दिया संदेश Published on: 18 hours ago

har ghar tiranga human chain in raipur: देशभर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर दानी शासकीय कन्या उत्कृष्ट हिंदी विद्यालय रायपुर की लगभग 500 छात्राओं द्वारा मानव श्रृंखला में 'हर घर तिरंगा' की संरचना बनाकर हर घर तिरंगा फहराने (dani school girls made human chain ) का संदेश दिया है. छात्राओं द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए भारत माता की जय, वंदे मातरम एवं तिरंगा झंडा अमर रहे जैसे देशभक्ति पूर्ण नारे भी लगाया गया. (Message to hoist tricolor at every home )