सरगुजा में नागपंचमी पर दंगल, जानिए कौन बना विजेता ? Published on: 2 hours ago

सरगुजा में नागपंचमी पर दंगल का आयोजन किया (dangal on Nagpanchami in Surguja) गया. इस दंगल में 100 से ज्यादा पहलवानों ने हिस्सा (Wrestling on Nagpanchami in Surguja) लिया. इनमें दो महिला पहलवान भी शामिल थी. यह आयोजन सरगुजा कुश्ती संघ की तरफ से किया गया. इस कुश्ती प्रतियोगिता में 1 जोड़ी महिला पहलवान ने भी शिरकत (Nagpanchami in Surguja ) किया. पेश है ईटीवी भारत संवाददाता देश दीपक गुप्ता की रिपोर्ट