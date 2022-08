.

सावन का आखिरी सोमवार: पाली के प्राचीन शिव मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़ Published on: 3 hours ago

सावन के आखिरी सोमवार पर कोरबा जिले के मंदिर हर-हर महादेव के जयकारे से गूंज उठे. कोरबा जिले के पाली स्थित प्राचीन शिव मंदिर (Ancient Shiva Temple of Korba) में सुबह 4 बजे से ही भक्तों की भीड़ भोलेनाथ के दर्शनों के लिए उमड़ पड़ी. भगवान शिव के दर्शन पाने और शिव को जल चढ़ाने के लिए दूर दूर से कांवड़िये पहुंचे. कुछ कांवड़िए तो अमरकंटक और चैतुरगढ़ से जल भरकर पाली के प्राचीन शिव मंदिर में पहुंचे. हर साल यहां सावन के महीने में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग (Crowd of devotees gathered in ancient Shiva temple in korba) पहुंचते हैं.