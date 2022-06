.

देखिए कोरिया जिले का घोटाला पंचायत, पहले से बनीं सड़क पर निर्माण, अधूरे काम का ठेकेदार को पूरा भुगतान Published on: 9 minutes ago

कोरिया : नगर पंचायत खोंगापानी मे सड़क और फुटपाथ निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया (Corruption case in Koriya Nagar Panchayat Khongapani) है. सीएमओ और इंजीनियर के आवास के पास करवाए गए इस काम में पहले से बनी सड़क में सड़क बनवा देने की बात कही जा रही (Construction on the road already built in Nagar Panchayat Khongapani) है. इस काम के लिये अधोसंरचना मद से चौदह लाख और चौदहवें वित्त से पांच लाख रुपए स्वीकृत हुए थे. ऐसी जगह पर काम करवाया गया है. जहां उसकी कोई उपयोगिता नही है. इसके बाद भी ठेकेदार को पूरा भुगतान कर दिया गया. ठेकेदार विपिन चौहान (Accused of benefiting contractor Bipin Chauhan)को लाभ पहुंचाने के लिये निविदा स्वीकृत होने के बाद रिवाइज स्टीमेट बनाया गया. जिसे कटिंग और फिलिंग के नाम पर दर्शाया गया.फुटपाथ का काम बाकी है. जिसमे पेवर ब्लाक का काम नही हुआ है. मौके पर काम देखने पर जगह-जगह गिट्टियां निकल रहीं हैं. जबकि सात प्रतिशत से अधिक दर पर यह काम स्वीकृत था. वार्ड नम्बर चौदह में हुए इस काम की शिकायत भी कलेक्टर और विधायक से की गई थी. जांच के निर्देश भी हुए पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. भाजपा पार्षद पी मनी का कहना है कि इस काम में भ्रष्टाचार किया गया है. वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष धीरेंद्र विश्वकर्मा काम की जांच चलने की बात कह रहे हैं.