सूरजपुर दौरे पर सीएम भूपेश, कुदरगढ़ मां के दरबार में टेका मत्था, जनचौपाल में की विधवा की मदद Published on: 2 hours ago

सूरजपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सूरजपुर दौरे के दौरान कुदरगढ़ मां बागेश्वरी धाम (CM Bhupesh at the rate of Kudargarh maa) पहुंचे. जहां सीएम भूपेश ने मां बागेश्वरी की पूजा अर्चना की. इसके बाद सीएम पीडीएस दुकान पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया. यहां सीएम भूपेश ने खुद ही राशन वितरण किया. राशन वितरण के बाद सीएम भूपेश ने भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में लोगों से मुलाकात की. जनचौपाल लगाकर उन्होंने आम लोगों की समस्याएं सुनी और सरकारी योजनाओं के स्थिति की जानकारी ली. जन चौपाल के दौरान पिछले कुछ दिनों पहले कुदरगढ़ में भगदड़ के दौरान एक युवक की मौत के मामले में उसकी विधवा को चार लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा सीएम ने की है.साथ ही उन्होंने भटगांव विधायक पारस राजवाड़े की मांग पर कुदरगढ़ में रोप वे के जल्द टेंडर की घोषणा की. साथ ही एक सामुदायिक भवन,नवीन पुलिस चौकी, रकसगंडा को पर्यटन स्थल घोषित करने, बिहारपुर सड़क जून तक कम्प्लीट करने और चौड़ीकरण और नई आईटीआई कॉलेज की घोषणा की.