.

जब झूम कर नाचे छत्तीसगढ़िया सीएम भूपेश बघेल Published on: 19 minutes ago

Koo_Logo Versions

सीएम भूपेश बघेल जशपुर के दौरे पर (CM Bhupesh Baghel visit to Jashpur) हैं. जशपुर में सीएम बघेल ने स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट हिंदी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का शुभारंभ (CM Bhupesh Baghel dances with school children) किया. स्कूल परिसर को देखकर मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्रिटिश शासन काल में सन 1932 में निर्मित यह स्कूल अपना वैभव खो रहा था.जीर्ण शीर्ण हो रहा था लेकिन आत्मानंद स्कूल खुलने के पश्चात स्कूल अपने पुराने वैभव में लौट आया है. इस स्कूल में कुल 900 से अधिक विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं. मुख्यमंत्री बघेल ने आत्मानंद स्कूल का निरीक्षण करने के पश्चात कहा कि यह प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ और सबसे सुंदर स्कूलों में से एक है. यहां सीएम भूपेश बघेल से बच्चों ने छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी गाने पर डांस करने का आग्रह किया. इस आग्रह पर सीएम भूपेश बघेल ने बच्चों के साथ डांस (Bhupesh Baghel dances with school children at Swami Atmanand Hindi School ) किया. बच्चों के आग्रह पर सीएम खुद को रोक नहीं पाए और वे छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी गाने पर डांस (CM Bhupesh Baghel dances with school children) करने लगे. सीएम का यह अंदाज देख वहां मौजूद शिक्षक और अधिकारी भी दंग रह गए.