हिमाचल प्रदेश: चंबा में फटा बादल, नदी-नाले उफान पर, एक युवक की मौत

हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश का कहर लगातार जारी (heavy rain in himachal) है. प्रदेश में रोजाना भूस्खलन (landslide in himachal), मकान ढहने, डंगा गिरने सहित बादल फटने के मामले सामने आ रहे (himachal weather update) हैं. ताजा मामले में जिला चंबा के सरोग गांव में बादल फटने का मामला सामने आया (Cloud burst in Chamba) है. जिससे गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए (flood in Chamba) हैं. बादल फटने से गांव में भारी तबाही हुई है और एक युवक की मौत हो (one youth died in chamba) गई. वहीं, बाढ़ के साथ कई वाहन पानी में बह गए हैं.