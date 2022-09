.

बिलासपुर : शहर में इन दिनों वायरल वीडियो की होड़ मची हुई है. सोशल मीडिया में आए दिन शहर के अपराध से जुड़े वीडियो वायरल हो रहे हैं. पिछले दिनों शहर के अपराध से जुड़े तीन वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुए.लेकिन शुक्रवार को चौथा वीडियो किसी अपराधी का नहीं बल्कि एक पुलिस वाले का वायरल (viral Video of drunken police in Bilaspur) हुआ.इस वीडियो में पुलिसकर्मी नो एंट्री में अवैध वसूली करता नजर आया.जिसके बाद उसे महिला ने रोका.लेकिन बात इतनी बढ़ी कि महिला ने पुलिसकर्मी को थप्पड़ जड़ (Clash between policeman and woman in Bilaspur ) दिया.इस वीडियो में खास बात ये है कि पुलिसकर्मी शराब के नशे में वसूली कर रहा था. वहीं महिला के रोकने पर उसने बदतमीजी करनी शुरु कर दी. जिसके कारण राहगीरों ने भी पुलिसकर्मी को सबक सिखाया. वायरल वीडियो सरकंडा थाना क्षेत्र के मोपका का बताया जा रहा है.जिस आरक्षक के साथ महिला बहस कर रही है उसका नाम मोरज सिंह है.वीडियो वायरल होने के बाद मामले को संज्ञान में लेकर सीएसपी कोतवाली स्नेहिल साहू (Bilaspur CSP Kotwali Snehil Sahu) जांच कर रही है.