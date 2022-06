.

छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में एक बच्चा बोरवेल में गिर गया है. जिसकी सलामती के लिए पूरे प्रदेश समेत देश में दुआओं का दौर जारी है. इसी तरह की एक घटना गुजरात में सामने आई थी. जहां पर सेना के जवानों ने अपनी जान पर खेलकर बोरवेल से बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला (Boy Falls Into Borewell in gujrat) था. सुरेंद्रनगर जिले के धांगध्रा तालुका के डूडापुर गांव में एक खेत के बोरवेल में ढाई साल का बच्चा गिर गया था. बच्चे के बोरवेल में गिरने के लगभग साढ़े तीन घंटे बाद सेना के जवानों की एक टीम ने बच्चे को बचाया और सुरक्षित बाहर निकाला. जिससे बच्चे के माता-पिता समेत तंत्र ने भी राहत की सांस ली. इस दिल दहला देने वाली घटना का एक वीडियो हाल ही में सामने आया (Rescued Video Viral ) है. इसे देखकर लोग सेना की बहादुरी के साथ-साथ इंसानियत को सलाम कर रहे हैं. ढाई साल का शिवम मंगलवार शाम करीब सात बजे सुरेंद्रनगर जिले के धांगध्रा तालुका के डूडापुर गांव के बाहरी इलाके में एक खेत में खेलते समय 300 फुट गहरे बोरवेल में गिर गया (Incident of falling in borewell in Gujarat) था.बच्चे के गिरने की आवाज सुनकर उसकी मां मौके पर पहुंची और शिवम के पिता को बुलाकर शिवम को बचाने का प्रयास किया. शिवम करीब 20 फीट नीचे बोरवेल में फंसा था. फायर ब्रिगेड, ध्रांगध्रा प्रांत के अधिकारी , पुलिस और स्वास्थ्य टीम मौके पर पहुंची.ध्रांगध्रा ASP इंचार्ज शिवम वर्मा ने बताया कि घटना के बाद भारतीय सेना की टीम पहुंची और करीब 40 मिनट की जहमत के बाद बच्चे को बचाकर बाहर निकाला.इसके बाद बच्चे को आगे के इलाज के लिए धांगध्रा सरकारी अस्पताल लाया गया और अभी उनकी हालत स्थिर है.