.

दंतेवाड़ा में भाजयुमो ने निकाली मशाल रैली Published on: 3 hours ago

Koo_Logo Versions

दंतेवाड़ा : भाजपा युवा मोर्चा ने युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ सांकेतिक मशाल रैली (BJYM took out torch rally in Dantewada) निकाली.यह मशाल रैली गीदम हारम चौक से बस स्टैंड तक निकाली (BJYM rally against Bhupesh goverment) गई. भाजयुमो ने इस दौरान प्रदेश की भूपेश सरकार को उनके घोषणा पत्र में किए गए बेरोजगारी के मुद्दे को याद दिलाया. भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष कुणाल ठाकुर ने कहा कि '' आने वाले 24 अगस्त को रायपुर में वादा खिलाफी के विरोध में, रोजगार और बेरोजगारी भत्ता की मांग को लेकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव के लिए पूरे प्रदेश भर से हजारों की संख्या में युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सुर्या के नेतृत्व में मुख्य मंत्री निवास का घेराव करेंगे. इस प्रदेशव्यापी आंदोलन को सफल बनाने के लिए दंतेवाड़ा से भी युवा मोर्चा के साथी शामिल होंगे.''