.

कहां हुआ ओपी चौधरी के खिलाफ FIR के विरोध में हंगामा ? Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

दुर्ग : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री ओपी चौधरी के खिलाफ दर्ज की प्राथमिकी के विरोध में भाजयुमो के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सेक्टर- 1 मुर्गा चौक पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन (BJYM demonstration in Durg )किया. बीजेपी के शासकीय योजना स्वाध्याय मंडल के प्रदेश प्रमुख नितेश मिश्रा ने बताया कि कोरबा जिला के गेवरा खदान में अवैध तरीके से कोयले का खनन किया जा रहा है. इसके विरुद्ध भाजपा के प्रदेश मंत्री ओपी चौधरी (FIR has been registered against OP Chaudhary) ने आवाज उठाई है. जिसे दबाने के लिए राज्य शासन ने ओपी चौधरी के खिलाफ गलत तरीके से प्राथमिकी दर्ज कराई. जिसके विरोध में भाजपा के शासकीय योजना स्वाध्याय ने प्रदर्शन किया .