.

जगदलपुर में अधीर रंजन चौधरी का भाजयुमो ने फूंका पुतला Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

जगदलपुर : कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhury virodh in Jagdalarpur ) के द्वारा राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू को लेकर की गई टिप्पणी पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आक्रोश व्यक्त करते हुए जगदलपुर शहर के बीच गोल बाजार चौक में कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी का पुतला फूंका (jagdalpur Putla Dahan ) है. इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का-मुक्की देखने को मिली. युवा मोर्चा के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी और सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग की है. गौरतलब है कि लोकसभा में कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी के ऊपर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान करने का आरोप भाजपा ने लगाया है . राष्ट्रपति को "राष्ट्रपत्नी" बोलने को लेकर गुरुवार को लोकसभा में भी जमकर हंगामा देखने को (Offensive words were said about President Draupadi Murmu) मिला. इधर पुतला दहन के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव ने कहा (Adhir Ranjan Chowdhury accused of insulting the President) कि ''राष्ट्रपति पद भारत देश के सभी नागरिकों के लिए है. सभी नागरिकों को राष्ट्रपति पद का सम्मान करना चाहिए. चाहे वह कांग्रेस पार्टी के हो या किसी अन्य विपक्षी दल के लोग ही क्यों ना हो. लेकिन कांग्रेस के नेताओं द्वारा अशोभनीय टिप्पणी राष्ट्रपति पर किया गया है. यदि कांग्रेस पार्टी अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस से निलंबित नहीं करती है तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के सभी नेताओं के खिलाफ उग्र आंदोलन करने को तैयार (BJYM burnt effigy of Adhir Ranjan Chowdhury in Jagdalpur)है."