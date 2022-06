.

महासमुंद में क्यों जुटे बीजेपी के दिग्गज ? Published on: 11 minutes ago

महासमुंद : जिले के सरायपाली में भारतीय जनता पार्टी ने तीन दिवसीय जिला स्तरिय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन (BJP three day training camp in mahasamund) किया .सरायपाली के एक निजी होटल में शिविर का आयोजन किया जा रहा (BJP workshop in Mahasamund Saraipali) है. शिविर का शुभारंभ भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदेव साय (BJP State President Vishnudev Sai) के साथ प्रदेश स्तर के नेताओं ने किया. शिविर में पार्टी के गतिविधियों, केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ व्यक्तित्व विकास पर चर्चा होगी. शिविर में मुख्य रूप से पार्टी को मजबूत बनाने एवं संगठन के नेताओं में नई जान फूंकने के साथ वर्तमान सरकार को घेरने के रणनीति पर चर्चा की गई. इसके लिए 15 बिंदु निर्धारित किए गए हैं. जिसमें रोजाना प्रदेश स्तर के नेता जिले के पदाधिकारियों से वन-टू-वन चर्चा करते हुए अपना वक्तव्य देंगे. इसके अलावा स्थानीय मुद्दों के साथ जिला स्तर के पार्टी के क्रियाकलापों के साथ-साथ राज्य सरकार को घेरने और मिशन 2023 को लेकर निर्धारित बिंदुओं पर भी शिविर में मंथन होगा. इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि, कांग्रेस सरकार के साढ़े तीन साल की सरकार प्रदेश के हर मोर्चे में विफल साबित हो रही है. विधानसभा चुनाव के दौरान इन्होनें प्रदेश के लोगों से 36 वादे किए लेकिन आज तक एक भी वादा पूरा नहीं किया. जिससे प्रदेश के लोगों में सरकार के प्रति आक्रोश है.अब जगह-जगह लोग सरकार के खिलाफ सड़कों में उतर रहें है, धरना प्रदर्शन कर रहें है.