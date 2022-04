.

बिलासपुर में पुराने साथी बसंत शर्मा को याद करते हुए भावुक हुए भूपेश बघेल Published on: 49 minutes ago

Bhupesh Baghel gets emotional in Bilaspur: सोमवार को बिलासपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डीएलएस कॉलेज में भावुक हो गए. सीएम कांग्रेस नेता बसंत शर्मा की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे. अनावरण के बाद भाषण देते हए पुराने साथी बसंत शर्मा को याद करते हुए भावुक हो गए और भाषण आधे में ही छोड़कर मंच पर अपनी जगह बैठ गए. कोरोना की दूसरी लहर में कांग्रेस नेता बसंत शर्मा का निधन हो गया था. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बघेल ने कहा कि बसंत शर्मा की मृत्य परिवार, कॉलेज और पूरे बिलासपुर के लिए अपूर्णीय क्षति है. सीएम ने सीपत रोड से चांटीडीह तक मार्ग का नामकरण बसंत शर्मा के नाम पर करने की घोषणा भी की. (Statue of Basant Sharma unveiled in Bilaspur)