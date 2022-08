.

Bear Rescue in Koriya : कुएं में गिरा भालू जुगाड़ से निकला बाहर Published on: 49 minutes ago

Koo_Logo Versions

कोरिया: जिले में जंगली भालू (bear in koriya) अक्सर खाने की तलाश में बस्तियों की तरफ आ जाते (Bear Rescue in Koriya ) हैं. ऐसा ही एक भालू केल्हारी वन परिक्षेत्र के भालूडांड (bhaludand of Kelhari Forest Range) इलाके में आ गया था. लेकिन भालू के लिए उस वक्त मुसीबत खड़ी हो गई जब वो एक कुएं में गिर गया. कुएं में गिरते ही भालू हल्ला मचाने लगा. जिसकी आवाज ग्रामीणों ने सुनकर वनविभाग को सूचित किया. सूचना मिलने के बाद वनविभाग का अमला मौके पर पहुंचा और कुएं में गिरे भालू का रेस्क्यू किया. वन विभाग के लोगों ने जुगाड़ नुमा सीढ़ी बनाकर भालू (koriya me bhalu ) को कुएं से बाहर निकालने में सफलता हासिल की.