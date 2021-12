.

कोंडागांव में पेसा कानून को लेकर पिछड़ा वर्ग संगठन की महारैली Published on: 24 minutes ago



छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में पेसा कानून (PESA Law in Kondagaon) में शामिल करने की मांग को लेकर सर्व पिछड़ा वर्ग ने महारैली (All Backward Classes Maharally) आयोजित की. रैली ( grand rally regarding PESA law in kondagaon) में बड़ी तादाद में जिले में निवासरत पिछड़ा वर्ग समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया(Backward class organization grand rally regarding PESA law) . महारैली के दौरान चौपाटी मैदान का नजारा ऐसा था कि मैदान में पैर रखने की जगह नहीं बची. मैदान पूरी तरह खचाखच भरा हुआ नजर आया. सभा को संबोधित करते राधेश्याम प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी महासभा छत्तीसगढ़ ने कहा कि क्षेत्र में निवासरत मूल निवासियों को पांचवी अनुसूची पेसा कानून से वंचित किया जा रहा है. इस सभा के माध्यम से सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि हमारे मूलनिवासी ओबीसी समुदाय के लोग हैं ,जो अनुसूचित क्षेत्र में रहते हैं. उनको पेशा कानून का बराबर लाभ दिया जाए.