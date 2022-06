.

भिलाई में कब्जा हटाने गए निगमकर्मियों को फरसा लेकर दौड़ाया Published on: 26 minutes ago

दुर्ग : भिलाई में अतिक्रमण हटाओ दस्ते को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है. इसी कड़ी में निगम के कर्मचारी जब ओव्हरब्रिज के नीचे लगने वाली दुकानों को हटाने के लिए पहुंचे तो एक कब्जाधारी ने गाली-गलौच करते हुए निगमकर्मियों को फरसा लेकर (Attempt to attack the encroachment removal team in Bhilai )दौड़ाया.लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस बल ने कब्जाधारी को हिरासत में ले लिया. इसके बाद उसे थाने ले जाकर समझाया गया. आपको बता दें कि भिलाई निगम पूरे शहर को कब्जामुक्त करने के लिए अभियान चला रहा (Elimination campaign in Bhilai Municipal Corporation) है. इसी कड़ी में सुपेला से लेकर नेहरुनगर तक लगाए गए ठेले और चौपाटियों को हटाया जा रहा है. नेहरु नगर क्षेत्र में निगम कर्मियों ने कई कब्जों पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की है. निगम कर्मियों का कहना है कि पूरे शहर में अब कब्जा हटाने की कार्रवाई अनवरत जारी रहेगी.