.

कांकेर के अक्षय शर्मा ने किया 12वीं टॉप, आत्मानंद स्कूल का नाम किया रोशन, IAS बनना है सपना Published on: 43 minutes ago

Koo_Logo Versions

कांकेर : छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं-12वीं के रिजल्ट की घोषणा कर दी है. छत्तीसगढ़ में 12वीं में टॉप 10 में 95.4 प्रतिशत लाकर कांकेर के अक्षय शर्मा ने 5वां रैंक हासिल किया (Akshay Sharma of Kanker tops 12th ) है. अक्षय बस्तर का प्रवेश द्वार कहलाने वाले चारामा ब्लाक के रहने वाले (Akshay resident of Charama of Kanker) हैं. अक्षय ने बताया कि वो 11 वीं की परीक्षा खत्म होने के बाद से ही तैयारियों में जुट गए थे. साथ ही साथ कोर्स कम्प्लीट करके उन्होंने रिवीजन करना शुरु कर दिया था. अक्षय ने बताया कि कोरोनाकाल में ऑनलाइन पढ़ाई भी की. ऑनलाइन एग्जाम भी दिया. नेटवर्क की किसी तरह की समस्या नही आई. बुक्स भी सारे उपलब्ध हो रहे थे. अक्षय ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार और शिक्षकों के योगदान को दिया है. अक्षय रोजाना 8 घंटे पढ़ाई करते थे. उन्होंने बताया कि आगे चलकर उन्हें आईएएस ऑफिसर बनना है. खास बात ये है कि अक्षय राज्य सरकार की तरफ से संचालित स्वामी आत्मानंद स्कूल के छात्र हैं.