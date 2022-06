.

गौरेला पेंड्रा मरवाही: व्यापारी को खुदकुशी के लिए उकसाने वाला आरोपी गिरफ्तार Published on: 10 minutes ago

गौरेला पेंड्रा मरवाही: गौरेला पेंड्रा मरवाही में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ (Accused arrested in suicide case of businessman) लगी है. यहां एक व्यापारी को खुदकुशी के लिए उकसाने वाले आरोपी को पुलिस ने राजस्थान के धौलपुर से गिरफ्तार किया है. आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है. पुलिस अधीक्षक जीपीएम त्रिलोक बंसल ने इस बात की जानकारी दी है. पुलिस ने साल 2021 के केस में कार्रवाई करते हुए (suicide case of businessman in Gaurela Pendra Marwahi) आरोपी की गिरफ्तारी की है. मरवाही के मौहारी टोला में 19 अगस्त 2021 को जंगल में एक व्यापारी का फांसी के फंदे पर शव मिला था. मौके से पुलिस को सुसाइड नोट मिला था. जिसमें लिखा था कि आलू व्यापारी राजवीर त्यागी (Gaurela Pendra Marwahi crime news) की उधार का रकम नहीं चुका पाने की वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूं. पुलिस ने इस केस को दोबारा खोला और फिर से तफ्तीश शुरू की जिसमें पुलिस को पता चला कि आरोपी राजस्थान के धौलपुर में छिपा हुआ है. उसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की.