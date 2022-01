.

Thief arrested in Raigarh: सूनसान मकान से 2 लाख की चोरी करने वाला चोर गिरफ्तार Published on: 1 hours ago



रायगढ़ जिले के जूटमिल चौकी क्षेत्र में सूनसान मकान से करीब 2 लाख के जेवर और सामान की चोरी के मामले में पुलिस ने चोर को गिरफ्तार (Thief arrested in Raigarh) कर लिया है. चोरी का सामान भी पुलिस ने बरामद (Thief arrested with stolen goods in raigarh)कर लिया है. सीएसपी के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपी को पकड़ा गया है. आरोपी का नाम हितेश यादव है.