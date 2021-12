.

नुक्कड़ से संवरी जिंदगी: दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडर्स को रोजगार दे रहा रायपुर का नुक्कड़ कैफे, मिला बेस्ट एंपलॉयर का अवार्ड



रायपुर के प्रियंक पटेल (Priyank patel owner of Nukkad Cafe) ने एक ऐसे नुक्कड़ की स्थापना की जो आज दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडर्स की जिंदगी संवारने (Empowerment of divyangjan and transgender) का काम कर रहा है. यही वजह है कि प्रियंक को दिव्यांगजनों और ट्रासजेंडर्स के सशक्कितकरण के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार (Award for Best Employer in Empowerment of Persons with Disabilities) मिला है. दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 के पुरस्कार से प्रियंक को नवाजा गया है.