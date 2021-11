.

Paddy procurement in chhattisgarh 2021: बिलासपुर में धान खरीदी की तैयारी पूरी, पुराने बारदाने से भी होगी खरीदारी Published on: 31 minutes ago



छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 2021 (Paddy procurement in chhattisgarh 2021) बुधवार से शुरू हो रही है. बिलासपुर और गौरेला पेंड्रा मरवाही में भी धान खरीदी की तैयारियां (Paddy procurement in Bilaspur) लगभग पूरी हो चुकी है. प्रशासन तैयारियों को लेकर सतर्क है. 1 दिसंबर से होने वाली समर्थन मूल्य पर धान खरीदी (Paddy purchased on support price) वर्ष 2021-22 की तैयारियां गौरेला पेंड्रा मरवाही (Paddy procurement in Gourela Pendra Marwahi) जिले में पूरी कर ली गई है. जिले में इस बार 18 धान खरीदी केन्द्र (Paddy Purchase Center) बनाये गये है.