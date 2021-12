.

मंत्री शिव कुमार डहरिया पहुंचे कोरिया, कहा-दोनों सीटों पर जीतेंगे चुनाव Published on: 2 hours ago



नगरीय प्रशासन मंत्री व कोरिया जिला चुनाव प्रभारी शिव कुमार डहरिया (Urban Administration Minister and Korea district election in-charge Shiv Kumar Dahria) जिला मुख्यालय बैकुंठपुर पहुंचे. जहा उन्होंने पत्रकारों बातचीत की. इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रदेश के 15 निकायों में चुनाव (Elections in 15 bodies of Chhattisgarh) हो रहे हैं. सारी निकायों में हमारी पार्टी चुन कर आएगी. भूपेश बघेल की सरकार अच्छा काम कर रही है. जिसका परिणाम हमको इस चुनाव में देखने को मिलेगा, हम भारी बहुमतों से जीतकर आएंगे.