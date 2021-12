.

खैरागढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज, बीजेपी का विरोध प्रदर्शन Published on: 48 minutes ago



खैरागढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के दौरान मतगणना के दिन हुए हंगामा हुआ था. (BJP protest against FIR on BJP leaders in khairagarh) उसके बाद रमन सिंह के भांजे विक्रांत सिंह सहित भाजपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज(FIR registered against BJP workers ) कर दिया गया. इस घटना के विरोध में रविवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा. बीजेपी ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए. प्रदर्शन के बाद बीजेपी (BJP submitted memorandum to SP ) नेताओं ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है.