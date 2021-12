.

VIDEO VIRAL: खराब खाने को लेकर जवान का सामने आया वीडियो, गुणवत्ताहीन खाने पर उठाए सवाल Published on: 2 hours ago |

Updated on: 55 minutes ago

11वीं बटालियन के C कंपनी (11th Battalion C Company) के जवान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल (Jawan Video is Becoming Increasingly Viral on Social Media) हो रहा है. वीडियो में जवान खराब खाना देने की शिकायत कर रहा है. जवान का कहना है कि उन्हें 'बड़ा खाना' दिया जा रहा है. जवान दाल और मछली का जिक्र कर रहा है. जिसमें वो कह रहा है कि पानी में कलर मिलाकर दाल और मछली की तरी बनाकर परोसी गई है. दरअसल जवान कांकेर जेल में तैनात है. वहीं जेलर कोमेंद्र मंडावी का बयान (Jailor Komendra Mandavi statement) भी सामने आया है. उन्होंने कहा कि सी कम्पनी का अलग मेस है. जेल विभाग का इससे कोई लेना देना नहीं है. लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद जवानों को दिए जाने वाली सुविधा पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं. NOTE-: ईटीवी भारत इस प्रकार के वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.