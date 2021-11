.

बालोद के धान खरीदी केंद्र में बदइंतजामी, टोकन के लिए मचे भगदड़ में 17 महिलाएं घायल Published on: 23 minutes ago



धान खरीदी से पहले बालोद के धान खरीदी केंद्र में भगदड़ मच(Stampede at Paddy Procurement Center in Balod ) गई. यहां टोकन लेने के 4 गांव के लोगों की भीड़ उमड़ी जिससे धान खरीदी केंद्र में अव्यवस्था पैदा हो गई. इसके बाद भगदड़ मच गई. इस भगदड़ में कुल 17 महिलाएं (17 women injured in stampede for token in balod ) कुचली गईं. इनमें तीन की हालत बेहद गंभीर है. घटना के बाबत प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीणों ने बताया कि धान खरीदी केंद्र के प्रबंधक ने एक ही दिन में 4 गांव के लोगों को बुला लिया था. इसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ा