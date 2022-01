.

landslide in bhiwani: नए साल पर भिवानी में दरके पहाड़, कई लोग दबे Published on: 1 hours ago



हरियाणा में नए साल पर दर्दनाक हादसा (Tragic accident in Haryana on New Year ) हो गया. भिवानी जिले के डाडम खनन क्षेत्र में पहाड़ खिसकने (landslide in bhiwani of hariyana ) से कई गाड़ियों सहित करीब दस लोगों के मलबे में दबने की सूचना है. सुबह करीब सवा आठ बजे खनन के दौरान पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक से दरक (landslide in bhiwani) गया, जिसके चलते वहां खड़ी पोकलैंड मशीनें व डंपर दब गए. इसके साथ ही लगभग दस से अधिक लोगों के दबे होने की सूचना है. रेस्क्यू का काम चल रहा है.