कोरिया में पंडित की भूमिका में दिखे विधायक कमरो, कराया भूमिपूजन Published on: 43 minutes ago



MLA became Pandit in koriya: पंडित बनना आसान नहीं है, क्योंकि पंडित बनने के लिए मंत्रोच्चार जानना जरूरी होता है. यही कारण है कि लोग शुभ काम में पंडित को बुलाते हैं. लेकिन मौजूदा समय में ये प्रथा भी धीरे-धीरे विलुप्त होती सी दिख रही है. छत्तीसगढ़ के कोरिया में आदिवासी विधायक गुलाब कमरो ने खुद भूमिपूजन किया. जिले के भरतपुर सोनहत विधानसभा में 8 करोड़ 69 लाख रुपये के बहुप्रतीक्षित विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया जाना था. इस दौरान जो वीडियो सामने आया उसमें पूजा की वेदी पर बैठा शख्स कोई पंडित नहीं था, बल्कि खुद आदिवासी विधायक गुलाब कमरो थे. जिन्होंने पुजारी की भूमिका (koriya MLA became Pandit) निभाई. वीडियो में देखिए विधायक के मंत्रोच्चार...