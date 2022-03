.

शराब के नशे में धुत युवती का हंगामा, कैब चालक ने की हर एक्शन की रिकार्डिंग Published on: 14 minutes ago

युवकों को शराब के नशे में धुत होकर हंगामा मचाते देखा होगा आपने, लेकिन क्या आपने कभी युवती को बवाल काटते देखा है. सोशल मीडिया में ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें युवती कार में बैठकर गाली-गलौज देती नजर आ रही (mumbai viral video of drunk lady ruckus inside cab) है. ये वीडियो मुंबई का है और युवती के हर एक्शन को रिकार्ड करने वाला युवक कैब चालक (cab driver recorded actions of drunked lady in mumbai maharashtra) है. वीडियो में युवती को बाद में पहुंचे एक पुलिस अधिकारी का कॉलर पकड़ते हुए भी दिखाया (drunk lady grabs collar of a mumbai police officer) गया है. हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि घटना कब और किस इलाके में हुई है. लेकिन बताया जा रहा है कि मुंबई में शराब के नशे में तीन लड़कियों ने कैब बुक करायी थी. बाद में तीनों लड़कियों ने कथित तौर पर कैब चालक को गाड़ी से बाहर निकालकर उसे जब्त कर लिया और वे बीच सड़क पर हंगामा मचाने लगीं. साथ ही एक युवती ने नशे में चालक के साथ दुर्व्यवहार किया.