राजस्थान के अलवर स्थित सरिस्का के जंगलों में लगी भीषण आग (sariska mein aag) नियंत्रित होने के बाद आज (शुक्रवार) को बड़ी संख्या में यहां पर्यटक घूमने पहुंचने लगे हैं. पर्यटकों को काफी दिनों बाद दो बाघ देखने मिले. युवा बाघों को देखकर पर्यटक खुश नजर आए. सरिस्का प्रशासन ने भी ST 21 और ST 7 के दिखने पर (Tigers Sighting in Sariska Tiger Reserve) राहत की सांस ली है. हालांकि फिक्र अभी भी ST 13 को लेकर है, जो आग लगने से पहले से यानी डेढ़ महीने से नजर नहीं आ रहा है. वो सरिस्का का सबसे ज्यादा दिखने वाला बाघ था. बता दें कि सरिस्का लगातार सुर्खियों में रहता है. बीते दिनों सरिस्का के जंगलों में भीषण आग (Sariska Tiger Reserve After Fierce jungle Fire) लगी. एक के बाद एक चार जगहों पर आग लगने के मामले सामने आए. इस कारण भी वन्य जीवों से गुलजार सरिस्का पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया. आग को फैलने से बचाने (Major Fire in Sariska) के लिए पहली बार वायुसेना का सहारा लेना पड़ा. कई दिनों के प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया. करीब 90 घंटों तक सरिस्का का 700 हेक्टेयर इलाका धधकता रहा था.