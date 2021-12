.

New year Celebrations: प्लम पुडिंग से करें अपनों का मुंह मीठा Published on: 50 minutes ago



नए साल के सेलिब्रेशन को खास बनाने के लिए आपके लिए ले आए हैं प्लम पुडिंग की रेसिपी (Recipe of Plum Pudding). नए साल की इस खास मिठाई की दिलचस्प बात यह है कि इसमें प्लम (आलूबुखारा) नहीं होता है. 17वीं शताब्दी में यह शाही रसोई में यह न्यू ईयर पुडिंग के रूप में लोकप्रिय हो गया. विक्टोरियन युग के दौरान सूखे फल इतने लोकप्रिय हो गए थे कि सूखे फल से बनी किसी भी मिठाई को प्लम केक या प्लम पुडिंग कहा जाने लगा. बदलते समय के साथ न्यू ईयर रेसिपी (New Year Recipes) में कई बदलाव लाए हैं, लेकिन इस शाही प्लम पुडिंग (Plum Pudding) की जगह कोई नहीं ले सका. इसका कोई जवाब नहीं. न्यू ईयर सेलिब्रेशन (New Year Celebration) का अहम हिस्सा है यह प्लम पुडिंग. इसके मद्देनजर हमने भी इस शाही डिजर्ट (new year sweets) को आपके लिए अपनी 'न्यू ईयर स्पेशल रेसिपी' सीरीज में शामिल किया है. इस मिठाई को घर पर ट्राई करें (plum puddin at home) और अपने मेहमानों का मुंह मिठा करें. हैप्पी कुकिंग!