कोरबा में पाली के निरधी में सोमवार से शुरु हो रहे मेले को लेकर यादव समाज द्वारा पारम्परिक राउत नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति (Yadav society perform Raut dance in Korba) दी जा रही है. राउत नृत्य करने वाले यादव समाज के लोग आकर्षक वेशभूषा मे आसपास के गांव में जाकर अपनी नृत्य प्रस्तुति दे रहे है. सोमवार से ग्राम निरधी में होने वाले मेले को लेकर नन्हे बच्चे भी अपनी पारंपरिक राउत नृत्य विधा को जीवंत रखने आगे आ रहे हैं. (Small children looked excited about fair in pali) राउत नाचा यादव समुदाय का दीपावली पर किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है, परंतु फसल कटाई पश्चात व पाली ब्लॉक के ग्राम निरधी में सोमवार से मेला उत्सव को लेकर लोग नाचते हुए निकल रहे हैं. गांव में प्रत्येक घर में नृत्य करने के बाद उनकी समृद्धि की कामना युक्त पदावली गाकर आशीर्वाद देते हैं. टिमकी, मोहरी, दफड़ा, ढोलक, सिंगबाजा आदि इस नृत्य के मुख्य वाद्य हैं. नृत्य के बीच में दोहे गाये जाते हैं। ये दोहे भक्ति, नीति, हास्य और पौराणिक संदर्भों से युक्त होते हैं. Korba latest news