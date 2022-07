.

Nandkumar baghel viral video : सीएम भूपेश के पिता नंदकुमार बघेल ने खेत में चलाया ट्रैक्टर, वीडियो वायरल

रायपुर : सीएम भूपेश बघेल के पिता नंदकुमार बघेल (Nandkumar Baghel father of CM Bhupesh Baghel) अक्सर अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं. कई बार उनके बयानों ने विवाद जैसी स्थिति भी पैदा की है. लेकिन नंदकुमार बघेल एक किसान भी हैं. उनका ज्यादातर समय खेती किसानी में ही बीतता है. इन दिनों सोशल मीडिया में नंदकुमार बघेल का वीडियो वायरल हो रहा (Video of Nandkumar Baghel goes viral) है. नंदकुमार एक खेत को ट्रैक्टर के माध्यम से जोत रहे (Nandkumar Baghel drives tractor in the field) हैं. खास बात ये है कि नंदकुमार इतनी उम्र के बाद भी ट्रैक्टर को सहजता से चलाकर खेत में काम कर रहे हैं.नंदकुमार खेत क्रम से जोतते हुए दिखाई दे रहे हैं. आपको बता दें कि मॉनसून में छत्तीसगढ़ के किसान बुआई का काम करते हैं.लिहाजा बुआई से पहले खेत को जोतकर उसकी मिट्टी में उर्वरक मिलाने के बाद उसे तैयार किया जाता (nandkumar baghel news) है .मिट्टी तैयार हो जाने के बाद में उसमें फसल के लिए बीज डाले जाते हैं.नंदकुमार भी बीज बोने से पहले खेत की मिट्टी को अच्छी फसल के लिए तैयार कर रहे हैं. जिस दौरान नंदकुमार खेत जोत रहे थे. उस दौरान किसी ने उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया. अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा (nandkumar baghel viral video) है.