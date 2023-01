.

बिलासपुर के पेट्रोल पंप में फायरिंग, अज्ञात बाइक सवारों की तलाश में जुटी कोटा पुलिस Published on: 37 minutes ago

बिलासपुर में एक बार फिर गोली कांड जैसी घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई है. bike riders opened fire at petrol pump in Bilaspur कोटा थाना क्षेत्र के लखोदना चंगोरी गांव के पास पेट्रोल पंप में कुछ अज्ञात बाइक सवार लूट की नीयत से पहुंचे. Unknown bike riders opened fire at petrol pump उन्होंने पेट्रोल पंप परिसर में गोली दागी और मौके से फरार हो गये. Kota police engaged in investigation सूचना देने पर पहुंची कोटा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. कोटा पुलिस हमलावर बाइक सवार की तलाश में जुटी है. पूरे वाकये का CCTV फुटेज सामने आया है. आशंका जताई जा रही है कि हमलावर पेट्रोल पंप में डकैती के लिए पहुंचे थे. इसी बीच हड़बड़ाहट में हमलावर जमीन पर गोली दागकर फरार हो गया. Bilaspur crime news