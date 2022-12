.

Dhamtari News: पीएम मोदी का स्वच्छता संदेश भूले भाजपाई, बच्चों ने कचरा से बना लिया जुगाड़

धमतरी: साल 2014 से पीएम मोदी लगातार स्वच्छता का संदेश PM Modi message of cleanliness दे रहे हैं. लेकिन इसे खुद भाजपाई ही अमल में नहीं ला रहे हैं. दरअसल धमतरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं Dhamtari BJP workers ने कोतवाली थाने का घेराव किया. नारेबाजी और भाषण के बाद बीजेपी कार्यकर्ता मैदान में कचरे का ढेर waste left by BJP in Dhamtari छोड़ कर चले गए. इस मैदान पर रोजाना स्लम बस्ती के छोटे बच्चे क्रिकेट खेलने आते हैं. उन्होंने मैदान पर गंदगी. इसके बाद क्रिकेट की टीम तुरंत सफाई टीम बन गई. मैदान से बोतलें हटा दीं. सबसे अनोखी बात यह है कि उन्ही बोतलों से खेलने का जुगाड़ Slum children made jugaad from the waste भी जमा लिया. स्टंप, क्रीज सब खाली बोतलों से बना कर खेलने लगे. इसके बाद भाजपा को भी मीडिया के सामने अपनी गलती माननी पड़ी.