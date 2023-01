.

GPM News: पेंड्रा में सांभर का रेस्क्यू ऑपरेशन (sambar deer rescue operation) किया गया. रिहायशी इलाके में स्थित राइस मिल में शुक्रवार दोपहर 3 बजे सांभर घुस गया था. बिलासपुर के कानन पेंडारी से आई रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया है. deer rescue operation in pendra सांभर को प्राथमिक उपचार के बाद जंगल में छोड़ा जाएगा. पेंड्रा के रिहायशी इलाके गर्ल्स स्कूल के सामने स्थित छाबरिया राइस मिल (Chhabria Rice Mill) में सांभर के दाखिल होने से हड़कंप मच गया था. राइस मिल के कर्मचारियों ने गोदाम में अज्ञात जानवर को देखा. रौशनी करने पर मालूम हुआ कि जिस जानवर ने गोदाम में पनाह ले रखी है वो सांभर है. इसके बाद जानवर के मिल में होने की जानकारी मिल मालिक को दी गई. फिर वनअधिकारियों तक सूचना पहुंची. वन विभाग ने मिल के गोदाम को चारों तरफ से बंद करने के लिए कहा ताकि सांभर भागने के चक्कर में खुद को चोटिल ना कर ले. जब पेंड्रा वन विभाग (Pendra Forest Department) की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू करना चाहा तो सांभर आसानी से काबू में नहीं आया. जिसके बाद उसे गोदाम में ही छोड़कर इसकी जानकारी कानन पेंडारी प्रबंधन को दी गई. कानन पेंडारी वन परिक्षेत्र (Kanan Pendari Forest area) अधिकारी को मामले की जानकारी जैसे ही मिली वे दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और सांभर के रेस्क्यू में जुट गए. 10 सदस्यीय टीम ने सांभर का रेस्क्यू किया . लगभग डेढ़ घण्टे चले रेस्क्यू ऑपरेशन में पहले टीम ने सांभर को पिंजड़े में डालकर निकालने का प्रयास किया. लेकिन जब सांभर पिंजड़े से काबू में नहीं आया तो ट्रैंक्यूलाइजर की मदद से उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया. जिसके बाद सांभर लड़खड़ाते हुए सीधे पिंजड़े में आ गया. इसके बाद सांभर को तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए लेकर रवाना किया गया.Rescue operation of wild sambar in Pendra