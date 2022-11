.

Ruckus over reservation of Scheduled Tribes नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने आदिवासियों के आरक्षण पर कटौती को लेकर बघेल सरकार को घेरा है. इस मुद्दे पर उन्होंने बघेल सरकार से अध्यादेश लाने की मांग की है. आरक्षण पर छत्तीसगढ़ विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाए जाने का नेता प्रतिपक्ष ने समर्थन कियाreservation of Scheduled Tribes in chhattisgarh. नेता प्रतिपक्ष ने इसके साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र को 10 दिन का किए जाने की मांग की हैNarayan Chandel demands ordinance on tribal reservation. एक वीडियो जारी करते हुए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि" राज्य सरकार को सभी विषयों पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा के लिए सत्र का समय बढ़ाया जाना चाहिए. राज्य सरकार के अनुसूचित जन जाति के आरक्षण पर अध्यादेश लाना चाहिए. ताकि प्रदेश के गरीब आदिवासियों को छत्तीसगढ़ में 32 फीसदी आरक्षण का लाभ मिल सके. Leader of Opposition Narayan Chandel