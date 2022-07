.

सरगुजा को दिल्ली वाली ट्रेन मिलने की खुशी में नाचे रामविचार नेताम Published on: 1 hours ago

सरगुजा : आज का दिन सरगुजा (Ambikapur Railway Station Celebration) के लिए ऐतिहासिक था. वर्षों पुरानी मांग गुरुवार 14 जुलाई को पूरी हुई. अम्बिकापुर से देश की राजधानी दिल्ली के लिए डायरेक्ट ट्रेन अम्बिकापुर से रवाना हुई. अम्बिकापुर रेलवे स्टेशन में शुभारंभ कार्यक्रम में उत्सव का माहौल था. भाजपा कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की थाप पर नाच रहे (Ramvichar Netam dances in the joy of getting train to Surguja) थे. इसी बीच कार्यक्रम के समापन के बाद पूर्व राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता रामविचार नेताम को कार्यकर्ताओं ने रोक लिया. फिर क्या था नेताम भी इस खुशी में कार्यकर्ताओं के साथ शरीक हो गए. नेताम खुद को ढोल की थाप पर नाचने से रोक ना (ramvichar netam dance viral in surguja) सके. नेताम के साथ-साथ केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह भी मौजूद थी.उन्होंने ने भी रामविचार नेताम के साथ कदम ताल मिलाते हुए जमकर डांस (Minister Renuka Singh also danced to the tune of Dhol in Surguja) किया. इन दोनों को नाचते हुए देखकर हर कोई नाचने लगा. आपको बता दें कि सरगुजा को ट्रेन मिलने की खुशी इतनी अधिक है कि हर व्यक्ति के चेहरे में खुशी देखी जा सकती थी. नेताम भी खुशी के मौके पर प्रसन्न मुद्रा में थिरकते दिखे.