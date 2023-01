.

मनेंद्रगढ़ में कई घरों पर चला बुलडोजर Published on: 47 minutes ago

नववर्ष के दूसरे दिन मनेंद्रगढ़ में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का मामला Encroachment on railway land in Mcb सामने आया है. रेलवे के जमीन पर मकानों को तोड़ने के लिये रेलवे प्रशासन का टीम पहुंची. शासकीय विवेकानंद महाविद्यालय के पास वार्ड नम्बर चौदह में रेलवे की जमीन पर पिछले तीन साल से अतिक्रमण था. जिसकी शिकायत डीआरएम से लेकर रेलवे पुलिस और थाना में भी की गई थी. लेकिन मकान बनाते समय यहां उसे रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई. कई लोगों ने रेलवे की जमीन को खरीदकर अपना मकान बनाया. अब सात दिसम्बर को रेल प्रबंधन ने यहां बने उन्नीस मकानों को नोटिस जारी कर पंद्रह दिन में सामान खाली करने का नोटिस दिया है. किसी ने मकान खाली नहीं किया. ऐसे में रेलवे पुलिस बल यहां जेसीबी मशीन लेकर पहुंचा और कार्रवाई शुरु railway police action in manendragarh की. यहां रहने वाले लोग जेसीबी के सामने आ गए और विरोध करने लगे. मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल भी अपने पार्षदों के साथ पहुंची और कार्रवाई को गलत बताया. भाजपा के मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र पटवा ने कार्रवाई का विरोध किया. मामला बढ़ा तो प्रशासन की ओर से तहसीलदार अशोक सिंह पहुंचे और रेल प्रबंधन से बात की. जिसके बाद मकान तोड़ने की कार्रवाई रोकी गई, लेकिन मकानों के बाहर बनी दीवालों को तोड़ा गया. आरपीएफ प्रभारी सुनीता मिंज मकान तोड़ने की भी बात कही.