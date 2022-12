.

Python in Scooty मनेंद्रगढ़ में स्कूटी में विशालकाय अजगर Published on: 1 hours ago

python in scooty एमसीबी जिले में सोमवार को अजीब घटना देखने को मिली. यहां घर के बाहर खड़े एक स्कूटी में विशालकय अजगर घुस गया. अजगर को स्कूटी से बाहर निकालने में रेस्क्यू टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी. लगभग पूरी गाड़ी खोलने की नौबत आ गई. हालांकि ये इतना आसान नहीं था. विशालकाय अजगर की मौजूदगी में गाड़ी को खोलकर अजगर को बाहर निकाला गया और जंगल में छोड़ा गया. मनेंद्रगढ़ वनांचल क्षेत्र होने के कारण अक्सर यहां तेंदुआ भालू हाथी और अजगर रिहायशी इलाकों में आने के साथ ही घरों में भी घुस जाते हैं. python in scooty in manendragarh