कवर्धा में सर्व आदिवासी समाज का प्रदर्शन Published on: 27 minutes ago

कवर्धा में सर्व आदिवासी समाज (sarv aadiwasi samaj) ने आरक्षण में कटौती को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन (protest of sarv aadiwasi samaj in Kawardha) किया. प्रदर्शकारियों ने रायपुर-जबलपुर राष्ट्रीय राज्य मार्ग में चक्काजाम करके विरोध (sarv aadiwasi samaj Angry over cut in reservation) जताया. राज्य सरकार के खिलाफ आदिवासियों ने आरक्षण में की गई कटौती का विरोध पूरे राज्य में हो रहा है.अपनी मांगों को लेकर नाराज सर्व आदिवासी समाज के महिला एवं पुरुष कार्यकर्ताओं ने कवर्धा में भी धरना और चक्का जाम किया. कवर्धा जिला मुख्यालय के ट्रांसपोर्ट नगर चौराहा, रायपुर जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में सर्व आदिवासी समाज के कार्यकर्ताओं ने सुबह 11:00 बजे से धरना प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग में चक्का जाम कर दिया है. जो शाम 4:00 बजे तक जारी रहेगा. धरना प्रदर्शन और चक्का जाम में शामिल कार्यकर्ताओं की जिद है कि जब तक सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करेगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.