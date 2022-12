.

VIDEO पीएम मोदी ने मां हीराबेन को दी आखिरी विदाई Published on: 2 hours ago

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का आज 100 साल की उम्र में निधन हो गया. PM Modi mother Hiraba passes away पीएम मोदी ने ट्वीट करके उनके निधन की जानकारी दी. heeraben modi passed away in Ahmadabad उन्होंने लिखा कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम... मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है, जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है. PM Modi Mother Hiraba Death पीएम मोदी ने इस साल अपनी मां के 100वें जन्मदिन के पलों को भी याद किया. पीएम मोदी की मां heeraben modi की अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए. prime minister narendra modi पीएम मोदी ने अपनी मां हीरा बेन के पार्थिव शरीर को कंधा दिया और मुखाग्नि दी.PM Modi bid farewell to mother Heeraben