एमसीबी के नवाडीह में प्रेस क्लब ने निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का किया आयोजन Published on: 20 hours ago

प्रेस क्लब मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर (press club organizes free health camp) के तत्वाधान में जिला प्रशासन के सहयोग से निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन (free health camp at Nawadih in MCB district) किया गया. जिसमें स्वास्थ्य विभाग के द्वारा डॉक्टरों की पूरी टीम उपस्थित रही. शिविर में ग्रामीणों का निशुल्क इलाज किया गया. साथ ही पुलिस विभाग के टीम ने अपराध से संबंधित जानकारियों को ग्रामीणों के बीच साझा किया. दूसरी ओर ग्रामीणों की कई समस्याओं का निदान भी एमसीबी कलेक्टर पीएस ध्रुव ने किया. इस मौके पर आम गरीब लोगों को निशुल्क कपड़ा भी वितरित किया गया. free health camp at Nawadih