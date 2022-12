.

बीजेपी पार्षदों का बघेल सरकार पर गंभीर आरोप, प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रही धांधली Published on: 3 hours ago

Koo_Logo Versions

रायपुर: (Politics on PM Awas Yojana in Chhattisgarh) नगर निगम रायपुर के भाजपा पार्षद दल (BJP target Baghel government on PM Awas Yojana) ने सोमवार को पत्रकार वार्ता में भूपेश सरकार के खिलाफ गम्भीर आरोप (BJP councilors target Baghel sarkar) लगाए. भाजपा पार्षदों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए मकान को मोर मकान मोर आवास योजना के तहत आबंटित करने का आरोप लगाया. रायपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने प्रेसवार्ता कर महापौर समेत कांग्रेस सरकार को घेरा है. रायपुर के भाजपा पार्षद दल ने नगर निगम प्रशासन पर आवास आबंटन में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि " प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए मकान को 'मोर मकान, मोर आवास' योजना के तहत आबंटित करने की कोशिश की जा रही है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई मकान बन चुके हैं और कई अधूरे पड़े हैं. ऐसी स्थिति में रायपुर नगर निगम (Raipur Municipal Corporation) द्वारा योजना के नाम को बदल कर 'मोर मकान मोर आवास' के नाम से अपनी सरकार की योजना संचालित कर रहे हैं. योजना के तहत बिना एक मकान बनाए हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के बने मकानों को दे रहे हैं." नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे (Leader of Opposition Meenal Choubey) ने कहा कि "प्रधानमंत्री आवास योजना के 10 हजार हितग्राहियों के साथ धोखा हो रहा है"