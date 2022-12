.

Durg latest news दुर्ग और भिलाई में नया साल के जश्न को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट Published on: 8 hours ago

Koo_Logo Versions

नए साल को लेकर दुर्ग पुलिस अलर्ट मोड पर है. जिसे देखते हुए दुर्ग पुलिस ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है. Police administration alert regarding new year शहर में सीसीटीवी कैमरे से जश्न की निगरानी की जाएगी. दुर्ग और भिलाई में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात की जायेगी. alert regarding new year celebration in Durg होटल और पिकनिक स्पॉट पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी. दुर्ग में सभी होटल, ढाबे, मॉल और अन्य सभी जगह जहां नए साल का सेलिब्रेशन होता है, वहां सुरक्षा को लेकर विशेष बैठक किया गया है. पुलिस ने आगाह किया है कि किसी भी तरह की अनहोनी न हो इसके लिए पुलिस गाइडलाइन का पालन कराया जाये. वहीं सड़क पर शराब पीकर हुल्लड़ करने वालों की भी इस बार खैर नहीं होगी. 31 दिसंबर यानी न्यू ईयर की आड़ में रात भर हुड़दंग मचाने वाले शराब के नशे में कई लोग अपराध तक कर बैठते हैं, जिसको देखते हुए पुलिस विशेष अभियान चलाकर ऐसे लोगों की धरपकड़ करने की तैयारी में है. Durg latest news शहर में आने जाने वाले रास्तों पर चेकिंग पॉइंट भी लगाए गए हैं. नए साल के जश्न में ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर भी पुलिस कार्रवाई करेगी. इतना ही नहीं सादी वर्दी में पुलिस के जवान तैनात रहेंगे.